Губерниев — об итогах Олимпиады: Гуменник и Петросян очень достойно выступили, молодцы!

Спортивный комментатор и журналист Дмитрий Губерниев оценил выступление российских фигуристов Аделии Петросян и Петра Гуменника на Олимпийских играх — 2026.

«Мы впервые за долгие годы выступали на Олимпиаде не во всех видах программ в фигурном катании. Было очень достойное выступление и Гуменника, и Петросян. Ребята — молодцы!» — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Петросян и Гуменник не смогли завоевать медали Олимпийских игр — 2026. Оба спортсмена оказались на шестой строчке. Зимние Олимпийские игры проходят в итальянских городах Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля. В рамках Игр разыгрывается 116 комплектов наград. В Олимпиаде-2026 принимают участие 13 российских спортсменов.