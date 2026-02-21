Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Хоккей. За 3-е место
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:40 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

Анастасия Волочкова поделилась эмоциями от выступления Петросян и Гуменника на ОИ

Анастасия Волочкова поделилась эмоциями от выступления Петросян и Гуменника на ОИ
Комментарии

Экс-прима-балерина Большого театра Анастасия Волочкова поделилась своими эмоциями от выступления российских фигуристов Аделии Петросян и Петра Гуменника на Олимпийских играх — 2026, где оба заняли шестые места.

— Следили за Олимпийскими играми и соревнованиями по фигурному катанию?
— Да, конечно. Аделия и Пётр, и все наши спортсмены, для меня это всё, конечно, святое. Я считаю, что олимпийская медаль должна быть у Аделии. А Пётр оставил вообще незабываемые впечатления, он уникальный человек, он выполняет такие вещи, которые неподвластны никаким мировым спортсменам, — сказала Волочкова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марой Кравченко.

Материалы по теме
Безмедальное проклятие России на Олимпиаде у мужчин продолжилось. Но Гуменник не виноват!
Безмедальное проклятие России на Олимпиаде у мужчин продолжилось. Но Гуменник не виноват!
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android