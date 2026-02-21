Анастасия Волочкова поделилась эмоциями от выступления Петросян и Гуменника на ОИ

Экс-прима-балерина Большого театра Анастасия Волочкова поделилась своими эмоциями от выступления российских фигуристов Аделии Петросян и Петра Гуменника на Олимпийских играх — 2026, где оба заняли шестые места.

— Следили за Олимпийскими играми и соревнованиями по фигурному катанию?

— Да, конечно. Аделия и Пётр, и все наши спортсмены, для меня это всё, конечно, святое. Я считаю, что олимпийская медаль должна быть у Аделии. А Пётр оставил вообще незабываемые впечатления, он уникальный человек, он выполняет такие вещи, которые неподвластны никаким мировым спортсменам, — сказала Волочкова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марой Кравченко.