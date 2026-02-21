Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Хоккей. За 3-е место
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:40 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

Волочкова: над российскими спортсменами происходят издевательства

Волочкова: над российскими спортсменами происходят издевательства
Комментарии

Экс-прима-балерина Большого театра Анастасия Волочкова заявила, что российские спортсмены, будучи конкурентоспособными, переживают из-за этого ряд издевательств со стороны вышестоящих организаций.

«Я считаю, что наши российские спортсмены являются угрозой всему мировому спорту. Вот почему происходят издевательства: им запрещают выходить под российским флагом, снижают оценки, это ужасно. Я смотрю на это как профессионал, я знаю, что такое коньки. Мне как балерине это всё противопоказано, но я участвовала в двух сезонах шоу Ильи Авербуха «Ледниковый период».

Я каталась с олимпийскими чемпионами — с Антом Сихарулидзе, который сейчас занимает высокую должность в Федерации фигурного катания России, с Максимом Марининым. Поэтому я знаю, о чём говорю. То, что сейчас происходит с нашими спортсменами, что бы с ними ни случалось, они всё равно всегда остаются лучшими в мире. Они своим профессионализмом создают эту угрозу для всего остального мира», — сказала Волочкова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марой Кравченко.

Материалы по теме
«Жаль, что Аделия не получила бронзу». Иностранцы огорчены неудачным прокатом Петросян
«Жаль, что Аделия не получила бронзу». Иностранцы огорчены неудачным прокатом Петросян
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android