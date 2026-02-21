Волочкова: над российскими спортсменами происходят издевательства

Экс-прима-балерина Большого театра Анастасия Волочкова заявила, что российские спортсмены, будучи конкурентоспособными, переживают из-за этого ряд издевательств со стороны вышестоящих организаций.

«Я считаю, что наши российские спортсмены являются угрозой всему мировому спорту. Вот почему происходят издевательства: им запрещают выходить под российским флагом, снижают оценки, это ужасно. Я смотрю на это как профессионал, я знаю, что такое коньки. Мне как балерине это всё противопоказано, но я участвовала в двух сезонах шоу Ильи Авербуха «Ледниковый период».

Я каталась с олимпийскими чемпионами — с Антом Сихарулидзе, который сейчас занимает высокую должность в Федерации фигурного катания России, с Максимом Марининым. Поэтому я знаю, о чём говорю. То, что сейчас происходит с нашими спортсменами, что бы с ними ни случалось, они всё равно всегда остаются лучшими в мире. Они своим профессионализмом создают эту угрозу для всего остального мира», — сказала Волочкова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марой Кравченко.