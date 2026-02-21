Гуменник назвал свой прыжок, который особенно ценит Арутюнян

Российский фигурист Пётр Гуменник, занявший шестое место на Олимпийских играх — 2026 в Италии, ответил, как его выступление оценил известный американский специалист Рафаэль Арутюнян и какой прыжок в исполнении спортсмена он выделил.

Гуменник несколько лет сотрудничает с Арутюняном преимущественно дистанционно, однако неоднократно он также приезжал в США на стажировки.

— А как Рафаэль Арутюнян оценил твоё выступление здесь, на Олимпиаде?

— Да, он сказал: неплохо, неплохо. Вот уже многие прыжки получаются достойно. Да, лутц он очень хорошо оценил. Лутц ему больше всего сейчас нравится. Ну и вообще сказал, что ну лутц, конечно, был исключительный. А флип, риттбергер, сальхов, аксель – все прыжки были на уровне, но есть ещё над чем работать, и нужно продолжать заниматься, — сказал Гуменник в интервью Okko.