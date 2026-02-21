Лыжники Пеллегрино и Огден снялись с марафона на 50 км на Олимпийский играх — 2026

Американский лыжник, призёр Игр-2026 Бен Огден и представитель Италии двукратный серебряный призёр Олимпиад в спринте, чемпион мира 2017 года 35-летний итальянский лыжник Федерико Пеллегрино не выступят в мужском марафоне на дистанции 50 км классическим стилем. Также гонку пропустит представитель Финляндии Ристоматти Хакола.

Гонка начнётся в 13:00 мск. Среди участников предстоящего марафона есть один россиянин, Савелий Коростелёв.

Олимпийские игры — 2026 пройдут до 22 февраля. В рамках Игр разыгрываются 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступают 13 спортсменов из России в семи видах спорта в нейтральном статусе.