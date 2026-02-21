Скидки
Хоккей. За 3-е место
«Я всю ночь не спала, с утра еле пришла в себя». Волочкова — о выступлении Петросян на ОИ

«Я всю ночь не спала, с утра еле пришла в себя». Волочкова — о выступлении Петросян на ОИ
Экс-прима-балерина Большого театра Анастасия Волочкова заявила, что её настолько сильно впечатлило выступление российской фигуристки Аделии Петросян в произвольной программе на Олимпиаде-2026, что она не могла уснуть всю ночь.

Олимпиада 2026. Фигурное катание
Женщины. Произвольная программа
19 февраля 2026, четверг. 21:00 МСК
Окончено
1
Алиса Лью
США
226.79
2
Каори Сакамото
Япония
224.90
3
Ами Накаи
Япония
219.16

— Ну вот судьи с вами не согласны, что наши ребята лучшие в мире, американский арбитр в короткой программе поставил Аделию аж на 11-е место…
— Ну пусть будет так, нормальные люди всё понимают и всё видят. Мы все наблюдаем, как Пётр совершает уникальные трюки, как Аделия каталась, её Майкл Джексон просто превосходен. А номер в красном платье, танго — да это вообще шедевр! Эта программа достойна попадания в золотой фонд фигурного катания. Я не спала сегодня всю ночь, я смотрела её выступление, с утра еле-еле пришла в себя, — сказала Волочкова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марой Кравченко.

