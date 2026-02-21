«Я всю ночь не спала, с утра еле пришла в себя». Волочкова — о выступлении Петросян на ОИ

Экс-прима-балерина Большого театра Анастасия Волочкова заявила, что её настолько сильно впечатлило выступление российской фигуристки Аделии Петросян в произвольной программе на Олимпиаде-2026, что она не могла уснуть всю ночь.

— Ну вот судьи с вами не согласны, что наши ребята лучшие в мире, американский арбитр в короткой программе поставил Аделию аж на 11-е место…

— Ну пусть будет так, нормальные люди всё понимают и всё видят. Мы все наблюдаем, как Пётр совершает уникальные трюки, как Аделия каталась, её Майкл Джексон просто превосходен. А номер в красном платье, танго — да это вообще шедевр! Эта программа достойна попадания в золотой фонд фигурного катания. Я не спала сегодня всю ночь, я смотрела её выступление, с утра еле-еле пришла в себя, — сказала Волочкова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марой Кравченко.