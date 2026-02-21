Скидки
Олимпиада 2026

Федерико Пеллегрино опубликовал пост после снятия с марафона на 50 км из-за гриппа

Двукратный серебряный призёр Олимпиад в спринте, чемпион мира 2017 года 35-летний итальянский лыжник Федерико Пеллегрино снялся с марафона на 50 км из-за гриппа.

Лыжные гонки. Олимпийские игры-2026. Вальтеллина, Италия
Мужчины. 50 км. Классический стиль. Масс-старт
21 февраля 2026, суббота. 13:00 МСК
Идёт

«В течение последних четырёх лет, предвкушая приближение домашней Олимпиады, я начал мечтать о том, как добиться целей в командных гонках и марафоне на 50 км. Отчасти этого не будет. Тендинит на запястье был под контролем, но со вчерашнего утра я лежу в постели с симптомами гриппа, и мне очень жаль говорить вам, что сегодня я не пробегу марафон. Мне потребуется некоторое время, чтобы принять этот неизбежный выбор», — написал Пеллегрино на своей странице в социальных сетях.

Гонка начнётся в 13:00 мск. Среди участников предстоящего марафона есть один россиянин, Савелий Коростелёв.

