Отец Клебо рассказал, чем лечится его сын, если ощущает симптомы болезни перед стартами

Хокун Клебо, отец и менеджер десятикратного олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Йоханнеса Клебо, рассказал, чем лечится его сын в случае ощущения симптомов болезни накануне важных стартов.

«У нас есть несколько смесей с мёдом, имбирём и лимоном, смешанных с чаем. Это часть подготовки к чемпионату мира и Олимпиаде… Всё это варится и настаивается вместе.

Это стало рутиной. Когда приближается крупный старт, он нервничает и начинает ощущать симптомы болезни. Тогда мы налегаем на эти смеси, чтобы успокоить нервы. Так мы делаем уже много лет», — приводит слова Клебо-старшего VG.

21 февраля Йоханнес Клебо примет участие в марафоне на Олимпийских играх — 2026.