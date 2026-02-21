Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Хоккей. За 3-е место
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:40 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

Отец Клебо рассказал, чем лечится его сын, если ощущает симптомы болезни перед стартами

Отец Клебо рассказал, чем лечится его сын, если ощущает симптомы болезни перед стартами
Комментарии

Хокун Клебо, отец и менеджер десятикратного олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Йоханнеса Клебо, рассказал, чем лечится его сын в случае ощущения симптомов болезни накануне важных стартов.

«У нас есть несколько смесей с мёдом, имбирём и лимоном, смешанных с чаем. Это часть подготовки к чемпионату мира и Олимпиаде… Всё это варится и настаивается вместе.

Это стало рутиной. Когда приближается крупный старт, он нервничает и начинает ощущать симптомы болезни. Тогда мы налегаем на эти смеси, чтобы успокоить нервы. Так мы делаем уже много лет», — приводит слова Клебо-старшего VG.

21 февраля Йоханнес Клебо примет участие в марафоне на Олимпийских играх — 2026.

Материалы по теме
Хватит хейтить Клебо! Норвежец заслужил все свои победы
Опрос
Хватит хейтить Клебо! Норвежец заслужил все свои победы
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android