«Их не хватает». Призёр Олимпийских игр — 2026 высказался об отсутствии россиян

Двукратный серебряный призёр Олимпиад в спринте, чемпион мира 2017 года 35-летний итальянский лыжник Федерико Пеллегрино высказался об отсутствии российских спортсменов на Олимпийских играх — 2026 в полном составе.

«С моей точки зрения, спорт должен быть чем-то большим, чем политика, и спорт должен объединять людей, а не создавать между ними дистанцию. У меня много настоящих друзей среди российских спортсменов. Я против любого рода военных конфликтов. Внутри спорта всё должно быть устроено иначе, это другая часть жизни. Я бы хотел, чтобы люди лучше сосредоточились на том, чтобы тепло приветствовать друг друга. Их не хватает», — приводит слова Пеллегрино ТАСС.

Зимние Олимпийские игры проходят в итальянских городах Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля. В рамках Игр разыгрывается 116 комплектов наград. В Олимпиаде-2026 принимают участие 13 российских спортсменов.