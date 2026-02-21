Бьорндален ответил, кем восхищается больше — Клебо или Дэли

Восьмикратный олимпийский чемпион по биатлону норвежец Уле-Эйнар Бьорндален ответил, кто из двух лыжников — Йоханнес Клебо или Бьорн Дэли — его больше восхищает.

«Взять столько золотых медалей, как Йоханнес Клебо… Да он сумасшедший, понимаете? На данный момент он лучший атлет и быстрейший лыжник во всей истории лыжных гонок. Он не просто отличный спринтер, он хорош во всём: на финише, он обожает опережать соперников и спокойно приезжать первым. Он хорош на длинных дистанциях. То, что он делает сейчас, – это очень-очень высокий уровень. Но, опять же, Бьорн Дэли для меня всё ещё вау!» — сказал Бьорндален в видео Okko.