Хоккей. За 3-е место
22:40 Мск
Главная Олимпиада 2026 Новости

Прямая онлайн-трансляция последней гонки Савелия Коростелёва на Олимпийских играх 2026, масс-старт 50 км классикой

Прямая трансляция последней гонки Савелия Коростелёва на ОИ-2026, масс-старт, 50 км
Комментарии

В эти минуты на зимних Олимпийских играх — 2026 в Италии проходит последняя гонка россиянина Савелия Коростелёва на Олимпийских играх — 2026. Он выступает в мужском масс-старте на 50 км классическим стилем.

Лыжные гонки. Олимпийские игры-2026. Вальтеллина, Италия
Мужчины. 50 км. Классический стиль. Масс-старт
21 февраля 2026, суббота. 13:00 МСК
Идёт

Его стартовый номер — 12-й. Права на трансляцию соревнований по лыжным гонкам на зимних Олимпийских играх — 2026 в России принадлежат Okko.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию марафона с участием Савелия Коростелёва на Олимпиаде-2026.

Олимпийские игры — 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо проходят с 6 по 22 февраля. В рамках Игр разыгрывается 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступают 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта. Российские спортсмены принимают участие в Олимпиаде-2026 в нейтральном статусе.

