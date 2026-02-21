Прямая трансляция последней гонки Савелия Коростелёва на ОИ-2026, масс-старт, 50 км

В эти минуты на зимних Олимпийских играх — 2026 в Италии проходит последняя гонка россиянина Савелия Коростелёва на Олимпийских играх — 2026. Он выступает в мужском масс-старте на 50 км классическим стилем.

Его стартовый номер — 12-й. Права на трансляцию соревнований по лыжным гонкам на зимних Олимпийских играх — 2026 в России принадлежат Okko.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию марафона с участием Савелия Коростелёва на Олимпиаде-2026.

Олимпийские игры — 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо проходят с 6 по 22 февраля. В рамках Игр разыгрывается 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступают 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта. Российские спортсмены принимают участие в Олимпиаде-2026 в нейтральном статусе.