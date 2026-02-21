Волочкова высказалась об отстранении российских фигуристов от международных стартов

Экс-прима-балерина Большого театра Анастасия Волочкова считает, что российские фигуристы и спортсмены в целом представляют угрозу для мирового общества из-за своего высокого уровня мастерства.

— Как вы считаете, без россиян фигурное катание, в частности виды, где наших ребят не допустили: пары и танцы на льду, много потеряло?

— Я считаю, что русские спортсмены и в парном катании, и танцы на льду, и одиночное катание, да и любой спортсмен нашей великой страны России — он представляет угрозу для мирового общественного спорта, потому что наши ребята самые лучшие, — сказала Волочкова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марой Кравченко.