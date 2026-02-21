Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Хоккей. За 3-е место
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:40 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

Волочкова высказалась об отстранении российских фигуристов от международных стартов

Волочкова высказалась об отстранении российских фигуристов от международных стартов
Комментарии

Экс-прима-балерина Большого театра Анастасия Волочкова считает, что российские фигуристы и спортсмены в целом представляют угрозу для мирового общества из-за своего высокого уровня мастерства.

— Как вы считаете, без россиян фигурное катание, в частности виды, где наших ребят не допустили: пары и танцы на льду, много потеряло?
— Я считаю, что русские спортсмены и в парном катании, и танцы на льду, и одиночное катание, да и любой спортсмен нашей великой страны России — он представляет угрозу для мирового общественного спорта, потому что наши ребята самые лучшие, — сказала Волочкова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марой Кравченко.

Материалы по теме
«Российские фигуристы — это угроза для мирового спорта». Интервью с Анастасией Волочковой
Эксклюзив
«Российские фигуристы — это угроза для мирового спорта». Интервью с Анастасией Волочковой
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android