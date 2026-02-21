Олимпиада-2026, биатлон, женщины: онлайн-трансляция масс-старта начнётся в 16:15 мск

Сегодня, 21 февраля, проходит предпоследний соревновательный день на Олимпийских играх — 2026 в Италии. В биатлоне на эту дату назначена одна гонка — женский масс-старт на 12,5 км, который пройдёт в Антхольце.

Начало женского масс-старта запланировано на 16:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию гонки.

Олимпийские игры — 2026 пройдут до 22 февраля. В рамках Игр разыгрываются 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступают 13 спортсменов из России в семи видах спорта в нейтральном статусе. Российские и белорусские биатлонисты не были допущены на Олимпиаду-2026 по политическим причинам.