Хоккей. За 3-е место
22:40 Мск
Олимпиада-2026, биатлон, женщины: онлайн-трансляция масс-старта начнётся в 16:15 мск

Олимпиада-2026, биатлон, женщины: онлайн-трансляция масс-старта начнётся в 16:15 мск
Сегодня, 21 февраля, проходит предпоследний соревновательный день на Олимпийских играх — 2026 в Италии. В биатлоне на эту дату назначена одна гонка — женский масс-старт на 12,5 км, который пройдёт в Антхольце.

Биатлон. Олимпийские игры-2026. Антхольц-Антерсельва, Италия
Женщины. 12.5 км Масс-старт
21 февраля 2026, суббота. 16:15 МСК
Начало женского масс-старта запланировано на 16:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию гонки.

Олимпийские игры — 2026 пройдут до 22 февраля. В рамках Игр разыгрываются 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступают 13 спортсменов из России в семи видах спорта в нейтральном статусе. Российские и белорусские биатлонисты не были допущены на Олимпиаду-2026 по политическим причинам.

