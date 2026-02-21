Волочкова объяснила, почему зарубежные фигуристы тренируются в России

Экс-прима-балерина Большого театра Анастасия Волочкова объяснила, в чём видит причину того, что многие иностранные фигуристы приезжают тренироваться в Россию.

— Многие спортсмены из других стран тренируются в России, вы это заметили?

— Потому что у нас лучшие тренеры — это и Татьяна Анатольевна Тарасова, которая воспитала множество олимпийских чемпионов, и Тамара Николаевна Москвина — мы с ней знакомы, мудрейший тренер парного катания. Она тренировала Антона Сихарулидзе и не только. Конечно, это всё угроза. Получается так, что профессионализм становится угрозой. Я понимаю, насколько спортсменам сложно, я сама недавно сделала операцию в Германии, восстанавливаться после травм очень тяжело, — сказала Волочкова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марой Кравченко.