Ийво Нисканен и Харальд Амундсен сошли с мужского марафона на 50 км на Олимпиаде-2026

Трёхкратный олимпийский чемпион, чемпион мира финский лыжник Ийво Нисканен и чемпион мира норвежский лыжник Харальд Эстберг Амундсен сошли с текущего мужского марафона на 50 км классическим стилем на Олимпийских играх — 2026. Спортсмены остановились на отсечке 15 км.

Фото: кадр из трансляции

Фото: кадр из трансляции

«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию марафона с участием Савелия Коростелёва на Олимпиаде-2026.

Среди участников марафона один россиянин, Савелий Коростелёв. Савелий идёт в лидерской группе на момент написания новости.

Олимпийские игры — 2026 пройдут до 22 февраля. В рамках Игр разыгрываются 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступают 13 спортсменов из России в семи видах спорта в нейтральном статусе.