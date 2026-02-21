«Эти судьи — просто нелюди». Волочкова — о судействе на Олимпиаде

Экс-прима-балерина Большого театра Анастасия Волочкова высказалась о судействе в фигурном катании на Олимпийских играх — 2026.

Россияне Пётр Гуменник и Аделия Петросян заняли на Играх шестые места.

— Как вы оцените судейство на этих Олимпийских играх? Всё было честно или наши ребята достойны большего?

— Ничего честного не может быть в этих судьях. Когда они начинают производить все эти махинации, они просто не понимают, через что приходится проходить нашим спортсменам. Я сама балерина: ничего не ем, кроме листьев салата и яиц всмятку. Когда нет энергии в организме от еды, но они всё равно выходят и делают свой максимум. Эти судьи — просто нелюди, — сказала Волочкова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марой Кравченко.