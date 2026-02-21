Коростелёв отстаёт на 40 секунд от Клебо и других норвежцев после половины марафона
Российский лыжник Савелий Коростелёв занимает четвёртое место после половины марафона на 50 км в классическом стиле на Олимпийских играх — 2026 в Италии. Он отстаёт от лидера более чем на 40 секунд. Первые три места масс-старта занимают норвежские лыжники. Следом за Коростелёвым идёт француз Виктор Ловера, который уступает россиянину чуть более 10 секунд.
Лыжные гонки. Олимпийские игры-2026. Вальтеллина, Италия
Мужчины. 50 км. Классический стиль. Масс-старт
21 февраля 2026, суббота. 13:00 МСК
Идёт
1
Йоханнес Хёсфлот Клебо
Норвегия
2:06:44.8
2
Мартин Лёвстрём Нюэнгет
Норвегия
+8.9
3
Эмиль Иверсен
Норвегия
+30.7
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию марафона с участием Савелия Коростелёва на Олимпиаде-2026.
Олимпийские игры — 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо проходят с 6 по 22 февраля. В рамках Игр разыгрывается 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступают 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта. Российские спортсмены принимают участие в Олимпиаде-2026 в нейтральном статусе.
