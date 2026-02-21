«Для себя открыл нечто новое». Гуменник — о текущем сезоне и выступлении на ОИ

Российский фигурист Пётр Гуменник, занявший шестое место на Олимпийских играх — 2026 в Италии, оценил прошедшие результаты текущего сезона и своё выступление на Играх.

— Ты доволен в целом, как всё сложилось? Как ты прошёл этот сезон, как прошла Олимпиада? Удовлетворён ли тем, как ты выступил, и тем, что ты увидел?

— Да, я удовлетворён. Конечно, идеально не бывает. Всегда есть что-то, что можно было улучшить. Но в целом я доволен этим опытом, и даже в большей степени им, а не результатом. Той подготовкой, которую я смог вместе со своими тренерами правильно выстроить, сделать всё очень грамотно, и я даже для себя открыл нечто новое, что я действительно могу дальше прогрессировать, если всё грамотно распланировать, если достаточно усилий приложить, — сказал Гуменник в интервью Okko.