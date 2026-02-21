«Для себя открыл нечто новое». Гуменник — о текущем сезоне и выступлении на ОИ

Российский фигурист Пётр Гуменник, занявший шестое место на Олимпийских играх — 2026 в Италии, оценил прошедшие результаты текущего сезона и своё выступление на Играх.
— Ты доволен в целом, как всё сложилось? Как ты прошёл этот сезон, как прошла Олимпиада? Удовлетворён ли тем, как ты выступил, и тем, что ты увидел?
— Да, я удовлетворён. Конечно, идеально не бывает. Всегда есть что-то, что можно было улучшить. Но в целом я доволен этим опытом, и даже в большей степени им, а не результатом. Той подготовкой, которую я смог вместе со своими тренерами правильно выстроить, сделать всё очень грамотно, и я даже для себя открыл нечто новое, что я действительно могу дальше прогрессировать, если всё грамотно распланировать, если достаточно усилий приложить, — сказал Гуменник в интервью Okko.
- 21 февраля 2026
-
15:28
-
15:17
-
15:10
-
15:08
-
15:08
-
15:06
-
15:00
-
15:00
-
14:53
-
14:50
-
14:43
-
14:33
-
14:19
-
14:03
-
13:59
-
13:50
-
13:42
-
13:40
-
13:25
-
13:20
-
13:15
-
13:10
-
13:00
-
13:00
-
13:00
-
12:50
-
12:48
-
12:44
-
12:36
-
12:35
-
12:32
-
12:17
-
12:13
-
12:10
-
12:04