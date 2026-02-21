Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Хоккей. За 3-е место
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:40 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

«Для себя открыл нечто новое». Гуменник — о текущем сезоне и выступлении на ОИ

«Для себя открыл нечто новое». Гуменник — о текущем сезоне и выступлении на ОИ
Комментарии

Российский фигурист Пётр Гуменник, занявший шестое место на Олимпийских играх — 2026 в Италии, оценил прошедшие результаты текущего сезона и своё выступление на Играх.

Олимпиада 2026. Фигурное катание
Мужчины. Произвольная программа
13 февраля 2026, пятница. 21:00 МСК
Окончено
1
Михаил Шайдоров
Казахстан
291.58
2
Юма Кагияма
Япония
280.06
3
Сюн Сато
Япония
274.90

— Ты доволен в целом, как всё сложилось? Как ты прошёл этот сезон, как прошла Олимпиада? Удовлетворён ли тем, как ты выступил, и тем, что ты увидел?
— Да, я удовлетворён. Конечно, идеально не бывает. Всегда есть что-то, что можно было улучшить. Но в целом я доволен этим опытом, и даже в большей степени им, а не результатом. Той подготовкой, которую я смог вместе со своими тренерами правильно выстроить, сделать всё очень грамотно, и я даже для себя открыл нечто новое, что я действительно могу дальше прогрессировать, если всё грамотно распланировать, если достаточно усилий приложить, — сказал Гуменник в интервью Okko.

Материалы по теме
Безмедальное проклятие России на Олимпиаде у мужчин продолжилось. Но Гуменник не виноват!
Безмедальное проклятие России на Олимпиаде у мужчин продолжилось. Но Гуменник не виноват!
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android