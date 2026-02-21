Коростелёв сменил лыжи после половины марафона на 50 км на Олимпийских играх — 2026

Российский лыжник Савелий Коростелёв заменил лыжи после чуть более половины дистанции марафона на 50 км в классическом стиле на Олимпийских играх — 2026 в Италии. Он отстаёт от тройки лидеров почти на две минуты. Первые три места масс-старта занимают норвежские лыжники. Вместе с Коростелёвым идёт француз Виктор Ловера.

Фото: кадр из трансляции

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию марафона с участием Савелия Коростелёва на Олимпиаде-2026.

Олимпийские игры — 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо проходят с 6 по 22 февраля. В рамках Игр разыгрывается 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступают 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта. Российские спортсмены принимают участие в Олимпиаде-2026 в нейтральном статусе.