Ийво Нисканен объяснил, почему сошёл с дистанции во время олимпийского марафона

Трёхкратный чемпион Олимпиад финский лыжник Ийво Нисканен, сошедший с дистанции во время марафона в 50 км на Олимпийских играх — 2026, объяснил своё снятие с соревнований.

«У меня просто отказали лёгкие. Я дал себе шанс покататься. В этом не было смысла. Я тренировался к этому четыре года. Было приятно посмотреть, смог ли бы я угнаться за соперниками. Темп был довольно спокойным. Я мог комфортно ехать. Когда я начал третий круг, я больше не мог дышать. Очень неприятно, когда кислород не доходит до мышц. Мои ощущения постепенно угасали», — приводит слова Нисканена Yle.

Также с дистанции сошёл норвежец Харальд Эстберг Амундсен. Оба завершили выступление на отсечке 15 км.

