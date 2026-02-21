Скидки
Хоккей. За 3-е место
22:40 Мск
Олимпиада 2026

«Лёгкие становятся как соломинка». Амундсен — о сходе с дистанции во время марафона на ОИ

«Лёгкие становятся как соломинка». Амундсен — о сходе с дистанции во время марафона на ОИ
Комментарии

Норвежский лыжник Харальд Эстберг Амундсен, сошедший с дистанции во время мужского марафона на 50 км на Олимпийских играх — 2026, прокомментировал своё снятие с соревнований.

Лыжные гонки. Олимпийские игры-2026. Вальтеллина, Италия
Мужчины. 50 км. Классический стиль. Масс-старт
21 февраля 2026, суббота. 13:00 МСК
Идёт
1
Йоханнес Хёсфлот Клебо
Норвегия
2:06:44.8
2
Мартин Лёвстрём Нюэнгет
Норвегия
+8.9
3
Эмиль Иверсен
Норвегия
+30.7

«Я пытался максимально выровнять своё тело, но оно всё время работает на 89 процентах мощности. Мои лёгкие и дыхание становятся как соломинка, я не понимаю почему», – приводит слова Амундсена NRK.

Также с дистанции сошёл финн Ийво Нисканен, также пожаловавшийся на проблемы с дыханием. Оба завершили выступление на отсечке 15 км.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию марафона с участием Савелия Коростелёва на Олимпиаде-2026.

Новости. Олимпиада 2026
