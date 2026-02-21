«Лёгкие становятся как соломинка». Амундсен — о сходе с дистанции во время марафона на ОИ

Норвежский лыжник Харальд Эстберг Амундсен, сошедший с дистанции во время мужского марафона на 50 км на Олимпийских играх — 2026, прокомментировал своё снятие с соревнований.

«Я пытался максимально выровнять своё тело, но оно всё время работает на 89 процентах мощности. Мои лёгкие и дыхание становятся как соломинка, я не понимаю почему», – приводит слова Амундсена NRK.

Также с дистанции сошёл финн Ийво Нисканен, также пожаловавшийся на проблемы с дыханием. Оба завершили выступление на отсечке 15 км.

