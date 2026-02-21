Американские фристайлисты победили в акробатическом миксте на Олимпийских играх — 2026
Американские фристайлисты Кайла Кюн, Коннор Карран и Кристофер Лиллис стали олимпийскими чемпионами в акробатическом миксте. Результат сборной США — 325,35. Второе место заняли представители Швейцарии Лина Козомара, Пирмин Вернер, Ноэ Рот с результатом 296,91. Замкнули тройку лидеров Сюй Мэнтао, Ван Синьди, Ли Тяньма из Китая.
Олимпиада 2026. Фристайл
Микст. Акробатика. Финал 2
21 февраля 2026, суббота. 13:45 МСК
Окончено
1
США
2
Швейцария
3
Китай
