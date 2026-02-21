Скидки
Американские фристайлисты победили в акробатическом миксте на Олимпийских играх — 2026

Американские фристайлисты победили в акробатическом миксте на Олимпийских играх — 2026
Американские фристайлисты Кайла Кюн, Коннор Карран и Кристофер Лиллис стали олимпийскими чемпионами в акробатическом миксте. Результат сборной США — 325,35. Второе место заняли представители Швейцарии Лина Козомара, Пирмин Вернер, Ноэ Рот с результатом 296,91. Замкнули тройку лидеров Сюй Мэнтао, Ван Синьди, Ли Тяньма из Китая.

Олимпиада 2026. Фристайл
Микст. Акробатика. Финал 2
21 февраля 2026, суббота. 13:45 МСК
Окончено
1
США
2
Швейцария
3
Китай

Олимпийские игры — 2026. Фристайл. Акробатика, микст:

1. США (Кайла Кюн, Коннор Карран, Кристофер Лиллис) – 325,35.

2. Швейцария (Лина Козомара, Пирмин Вернер, Ноэ Рот) – 296,91.

3. Китай (Сюй Мэнтао, Ван Синьди, Ли Тяньма) – 279,68.

4. Австралия (Эбби Уиллкокс, Даниель Скотт, Райлли Фланаган) – 256,04.

