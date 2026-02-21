Норвежцы Клебо, Иверсен и Нюэнгет не стали менять лыжи в марафоне классикой на ОИ-2026

Норвежские лыжники Йоханнес Клебо, Эмиль Иверсен и Мартин Лёвстрём Нюэнгет не стали менять лыжи перед выходом на последний круг марафона на 50 км в классическом стиле на Олимпийских играх – 2026 в Италии. Таким образом, лидеры гонки все 50 км преодолеют на одной паре лыж у каждого.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию марафона с участием Савелия Коростелёва на Олимпиаде-2026. Отметим, что россиянин сменил лыжи после половины дистанции, что заметно улучшило его показатели.

Олимпийские игры — 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо проходят с 6 по 22 февраля. В рамках Игр разыгрывается 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступают 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта. Российские спортсмены принимают участие в Олимпиаде-2026 в нейтральном статусе.