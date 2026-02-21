Шнякин отреагировал на участие Коростелёва в марафоне на 50 км на Олимпийских играх

Футбольный комментатор Дмитрий Шнякин задался вопросом, сколько калорий тратит такой лыжник, как Савелий Коростелёв, во время марафона на 50 км на Олимпийских играх — 2026, проходящих в Италии. Атлеты соревнуются в классическом стиле.

«Смотрю на Коростелёва. Мне интересно, сколько такой крупный, увешанный мышцами спортсмен тратит калорий за это 50-километровое уничтожение тела. Хочу посмотреть, каких животных он потом будет поедать за ужином. Ну и больно наблюдать за теми, кто чувствует бессилие при взгляде на это красное трио впереди», — написал Шнякин в своём телеграм-канале.

Олимпийские игры — 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо проходят с 6 по 22 февраля. В рамках Игр разыгрывается 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступают 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта. Российские спортсмены принимают участие в Олимпиаде-2026 в нейтральном статусе.

