Шнякин отреагировал на участие Коростелёва в марафоне на 50 км на Олимпийских играх

Футбольный комментатор Дмитрий Шнякин задался вопросом, сколько калорий тратит такой лыжник, как Савелий Коростелёв, во время марафона на 50 км на Олимпийских играх — 2026, проходящих в Италии. Атлеты соревнуются в классическом стиле.
«Смотрю на Коростелёва. Мне интересно, сколько такой крупный, увешанный мышцами спортсмен тратит калорий за это 50-километровое уничтожение тела. Хочу посмотреть, каких животных он потом будет поедать за ужином. Ну и больно наблюдать за теми, кто чувствует бессилие при взгляде на это красное трио впереди», — написал Шнякин в своём телеграм-канале.
Олимпийские игры — 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо проходят с 6 по 22 февраля. В рамках Игр разыгрывается 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступают 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта. Российские спортсмены принимают участие в Олимпиаде-2026 в нейтральном статусе.
Скандалы Олимпиады-2026:
- 21 февраля 2026
-
15:30
-
15:28
-
15:17
-
15:10
-
15:08
-
15:08
-
15:06
-
15:00
-
15:00
-
14:53
-
14:50
-
14:43
-
14:33
-
14:19
-
14:03
-
13:59
-
13:50
-
13:42
-
13:40
-
13:25
-
13:20
-
13:15
-
13:10
-
13:00
-
13:00
-
13:00
-
12:50
-
12:48
-
12:44
-
12:36
-
12:35
-
12:32
-
12:17
-
12:13
-
12:10