Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Хоккей. За 3-е место
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:40 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

Шнякин отреагировал на участие Коростелёва в марафоне на 50 км на Олимпийских играх

Шнякин отреагировал на участие Коростелёва в марафоне на 50 км на Олимпийских играх
Комментарии

Футбольный комментатор Дмитрий Шнякин задался вопросом, сколько калорий тратит такой лыжник, как Савелий Коростелёв, во время марафона на 50 км на Олимпийских играх — 2026, проходящих в Италии. Атлеты соревнуются в классическом стиле.

Лыжные гонки. Олимпийские игры-2026. Вальтеллина, Италия
Мужчины. 50 км. Классический стиль. Масс-старт
21 февраля 2026, суббота. 13:00 МСК
Идёт
1
Йоханнес Хёсфлот Клебо
Норвегия
2:06:44.8
2
Мартин Лёвстрём Нюэнгет
Норвегия
+8.9
3
Эмиль Иверсен
Норвегия
+30.7

«Смотрю на Коростелёва. Мне интересно, сколько такой крупный, увешанный мышцами спортсмен тратит калорий за это 50-километровое уничтожение тела. Хочу посмотреть, каких животных он потом будет поедать за ужином. Ну и больно наблюдать за теми, кто чувствует бессилие при взгляде на это красное трио впереди», — написал Шнякин в своём телеграм-канале.

Олимпийские игры — 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо проходят с 6 по 22 февраля. В рамках Игр разыгрывается 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступают 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта. Российские спортсмены принимают участие в Олимпиаде-2026 в нейтральном статусе.

Материалы по теме
Фото
Коростелёв сменил лыжи после половины марафона на 50 км на Олимпийских играх — 2026

Скандалы Олимпиады-2026:

Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android