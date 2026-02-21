Скидки
Хоккей. За 3-е место
22:40 Мск
Лыжные гонки на Олимпиаде 2026, мужчина, марафон: результаты

Йоханнес Клебо выиграл марафон на 50 км классическим стилем на Олимпийских играх — 2026
Комментарии

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо выиграл марафон на 50 км в классическом стиле на Олимпийских играх – 2026 в Италии. Он стал 11-кратным олимпийским чемпионом. Второе место занял представитель Норвегии Мартин Лёвстрём Нюэнгет. Замкнул тройку лидеров норвежец Эмиль Иверсен. Россиянин Савелий Коростелёв занял пятое место.

Лыжные гонки. Олимпийские игры-2026. Вальтеллина, Италия
Мужчины. 50 км. Классический стиль. Масс-старт
21 февраля 2026, суббота. 13:00 МСК
Идёт
1
Йоханнес Хёсфлот Клебо
Норвегия
2:06:44.8
2
Мартин Лёвстрём Нюэнгет
Норвегия
+8.9
3
Эмиль Иверсен
Норвегия
+30.7

Лыжные гонки. Олимпиада-2026, Италия. Марафон, 50 км, классический стиль. Мужчины:

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 2:07.7,1.
2. Мартин Лёвстрём Нюэнгет (Норвегия) — отставание 17,5.
3. Эмиль Иверсен (Норвегия) +46,2.
4. Тео Шели (Франция) +2.37,4.
5. Савелий Коростелёв (Россия) +3,16.0.
6. Эндрю Масгрэйв (Великобритания) +3.36,4.

Йоханнес Клебо завоевал шесть золотых медалей из шести возможных на Олимпийских играх — 2026. Достижение Клебо стало абсолютным рекордом. Ни одному спортсмену не удавалось завоевать шесть золотых медалей на одной Олимпиаде.

Олимпийские игры — 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо проходят с 6 по 22 февраля. В рамках Игр разыгрывается 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступают 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта. Российские спортсмены принимают участие в Олимпиаде-2026 в нейтральном статусе.

Хватит хейтить Клебо! Норвежец заслужил все свои победы
