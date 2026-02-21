Клебо выиграл шесть золотых медалей из шести на Олимпиаде-2026. Это абсолютный рекорд
Норвежский лыжник Йоханнес Клебо завоевал шесть золотых медалей из шести возможных на Олимпийских играх — 2026 в Италии. Благодаря этому достижению он стал одиннадцатикратным олимпийским чемпионом.
Достижение Клебо стало абсолютным рекордом. Ни одному спортсмену не удавалось завоевать шесть золотых медалей на одной зимней Олимпиаде.
Последней победой Клебо на Олимпиаде-2026 стало золото в марафоне дистанцией 50 км.
Лыжные гонки. Олимпийские игры-2026. Вальтеллина, Италия
Мужчины. 50 км. Классический стиль. Масс-старт
21 февраля 2026, суббота. 13:00 МСК
Идёт
1
Йоханнес Хёсфлот Клебо
Норвегия
2:06:44.8
2
Мартин Лёвстрём Нюэнгет
Норвегия
+8.9
3
Эмиль Иверсен
Норвегия
+30.7
До этого на текущей Олимпиаде Клебо выигрывал скиатлон, командный и личный спринты, мужскую эстафету, а также гонку 10 км свободным стилем.
Олимпийские игры — 2026 в Италии завершатся в воскресенье, 22 февраля.
