Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Хоккей. За 3-е место
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:40 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

Клебо выиграл шесть золотых медалей из шести на Олимпиаде-2026. Это абсолютный рекорд

Клебо выиграл шесть золотых медалей из шести на Олимпиаде-2026. Это абсолютный рекорд
Комментарии

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо завоевал шесть золотых медалей из шести возможных на Олимпийских играх — 2026 в Италии. Благодаря этому достижению он стал одиннадцатикратным олимпийским чемпионом.

Достижение Клебо стало абсолютным рекордом. Ни одному спортсмену не удавалось завоевать шесть золотых медалей на одной зимней Олимпиаде.

Последней победой Клебо на Олимпиаде-2026 стало золото в марафоне дистанцией 50 км.

Лыжные гонки. Олимпийские игры-2026. Вальтеллина, Италия
Мужчины. 50 км. Классический стиль. Масс-старт
21 февраля 2026, суббота. 13:00 МСК
Идёт
1
Йоханнес Хёсфлот Клебо
Норвегия
2:06:44.8
2
Мартин Лёвстрём Нюэнгет
Норвегия
+8.9
3
Эмиль Иверсен
Норвегия
+30.7

До этого на текущей Олимпиаде Клебо выигрывал скиатлон, командный и личный спринты, мужскую эстафету, а также гонку 10 км свободным стилем.

Олимпийские игры — 2026 в Италии завершатся в воскресенье, 22 февраля.

Календарь Олимпиады-2026
Материалы по теме
Хватит хейтить Клебо! Норвежец заслужил все свои победы
Опрос
Хватит хейтить Клебо! Норвежец заслужил все свои победы
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android