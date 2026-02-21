Савелий Коростелёв занял пятое место в марафоне на 50 км на Олимпийских играх — 2026

Российский лыжник Савелий Коростелёв занял пятое место в марафоне на 50 км в классическом стиле на Олимпийских играх — 2026 в Италии. Он отстал от лидера на 3.16,0. Победу в гонке одержал норвежский лыжник Йоханнес Клебо, который стал 11-кратным олимпийским чемпионом. Второе место занял представитель Норвегии Мартин Лёвстрём Нюэнгет. Замкнул тройку лидеров норвежец Эмиль Иверсен.

Лыжные гонки. Олимпиада-2026, Италия. Марафон, 50 км, классический стиль. Мужчины:

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 2:07.7,1.

2. Мартин Лёвстрём Нюэнгет (Норвегия) — отставание 17,5.

3. Эмиль Иверсен (Норвегия) +46,2.

4. Тео Шели (Франция) +2.37,4.

5. Савелий Коростелёв (Россия) +3,16.0.

Олимпийские игры — 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо проходят с 6 по 22 февраля. В рамках Игр разыгрывается 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступают 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта. Российские спортсмены принимают участие в Олимпиаде-2026 в нейтральном статусе.