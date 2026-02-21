Йоханнес Клебо стал 11-кратным олимпийским чемпионом после победы в марафоне на ОИ-2026

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо после победы в марафоне на Олимпийских играх — 2026 стал 11-кратным олимпийским чемпионом, выиграв все гонки на текущей Олимпиаде.

До этого на Олимпиаде в Италии Клебо выигрывал скиатлон, командный и личный спринты, мужскую эстафету, а также гонку 10 км свободным стилем.

Также уникальным достижением стал факт завоевания спортсменом шести золотых медалей из шести возможных на Олимпийских играх — 2026. Это стало абсолютным рекордом, так как ни одному спортсмену не удавалось завоевать шесть золотых медалей на одной зимней Олимпиаде.

Пять предыдущих золотых медалей Клебо выиграл на Играх в Пекине в 2022 году и Пхёнчхане в 2018.

Олимпиада в Италии завершится в воскресенье, 22 февраля.