Хоккей. За 3-е место
22:40 Мск
Главная Олимпиада 2026 Новости

Йоханнес Клебо стал 11-кратным олимпийским чемпионом после победы в марафоне на ОИ-2026

Йоханнес Клебо стал 11-кратным олимпийским чемпионом после победы в марафоне на ОИ-2026
Комментарии

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо после победы в марафоне на Олимпийских играх — 2026 стал 11-кратным олимпийским чемпионом, выиграв все гонки на текущей Олимпиаде.

Лыжные гонки. Олимпийские игры-2026. Вальтеллина, Италия
Мужчины. 50 км. Классический стиль. Масс-старт
21 февраля 2026, суббота. 13:00 МСК
Окончено
1
Йоханнес Хёсфлот Клебо
Норвегия
2:06:44.8
2
Мартин Лёвстрём Нюэнгет
Норвегия
+8.9
3
Эмиль Иверсен
Норвегия
+30.7

До этого на Олимпиаде в Италии Клебо выигрывал скиатлон, командный и личный спринты, мужскую эстафету, а также гонку 10 км свободным стилем.

Также уникальным достижением стал факт завоевания спортсменом шести золотых медалей из шести возможных на Олимпийских играх — 2026. Это стало абсолютным рекордом, так как ни одному спортсмену не удавалось завоевать шесть золотых медалей на одной зимней Олимпиаде.

Пять предыдущих золотых медалей Клебо выиграл на Играх в Пекине в 2022 году и Пхёнчхане в 2018.

Олимпиада в Италии завершится в воскресенье, 22 февраля.

🥇🥇🥇🥇🥇🥇 Клебо установил великий рекорд на Олимпиаде! Коростелёв — пятый
🥇🥇🥇🥇🥇🥇 Клебо установил великий рекорд на Олимпиаде! Коростелёв — пятый
