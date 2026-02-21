Фото: эмоциональная реакция Клебо на историческое золото в марафоне на Олимпиаде-2026

15-кратный чемпион мира норвежский лыжник Йоханнес Клебо не смог сдержать эмоций после исторической победы в марафоне на 50 км в классическом стиле на Олимпийских играх – 2026 в Италии.

Эта медаль стала для Клебо шестой на Играх в Италии. Ранее ещё никому не удавалось выиграть столько золота на одной зимней Олимпиаде. Также для Йоханнеса это 11-е олимпийское золото в карьере.

Лыжные гонки. Олимпиада-2026, Италия. Марафон, 50 км, классический стиль. Мужчины:

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 2:07.7,1.

2. Мартин Лёвстрём Нюэнгет (Норвегия) — отставание 17,5.

3. Эмиль Иверсен (Норвегия) +46,2.

4. Тео Шели (Франция) +2.37,4.

5. Савелий Коростелёв (Россия) +3,16.0.

6. Эндрю Масгрэйв (Великобритания) +3.36,4.