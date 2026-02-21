Фото: эмоциональная реакция Клебо на историческое золото в марафоне на Олимпиаде-2026
15-кратный чемпион мира норвежский лыжник Йоханнес Клебо не смог сдержать эмоций после исторической победы в марафоне на 50 км в классическом стиле на Олимпийских играх – 2026 в Италии.
Эта медаль стала для Клебо шестой на Играх в Италии. Ранее ещё никому не удавалось выиграть столько золота на одной зимней Олимпиаде. Также для Йоханнеса это 11-е олимпийское золото в карьере.
Лыжные гонки. Олимпийские игры-2026. Вальтеллина, Италия
Мужчины. 50 км. Классический стиль. Масс-старт
21 февраля 2026, суббота. 13:00 МСК
Окончено
1
Йоханнес Хёсфлот Клебо
Норвегия
2:06:44.8
2
Мартин Лёвстрём Нюэнгет
Норвегия
+8.9
3
Эмиль Иверсен
Норвегия
+30.7
