Итальянец Симоне Деромедис выиграл золото Олимпийских игр — 2026 в дисциплине ски-кросс
Поделиться
Представитель Италии фристайлист Симоне Деромедис выиграл золото Олимпийских игр — 2026 в дисциплине ски-кросс. Второе место занял итальянец Федерико Томазони. Замкнул тройку лидеров Алекс Фива из Швейцарии.
Олимпиада 2026. Фристайл
Мужчины. Ски-кросс. Большой финал
21 февраля 2026, суббота. 15:15 МСК
Окончено
1
Симоне Деромедис
Италия
2
Федерико Томазони
Италия
3
Алекс Фива
Швейцария
Олимпийские игры — 2026. Фристайл. Ски-кросс:
- Симоне Деромедис (Италия).
- Федерико Томазони (Италия).
- Алекс Фива (Швейцария).
Отметим, что Деромедис принёс Италии десятое золото на домашних Играх.
Олимпийские игры — 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо проходят с 6 по 22 февраля. В рамках Игр разыгрывается 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступают 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта. Российские спортсмены принимают участие в Олимпиаде-2026 в нейтральном статусе.
Комментарии
- 21 февраля 2026
-
16:56
-
16:52
-
16:51
-
16:51
-
16:41
-
16:32
-
16:28
-
16:23
-
16:20
-
16:17
-
16:11
-
16:04
-
16:03
-
15:54
-
15:47
-
15:46
-
15:44
-
15:38
-
15:36
-
15:30
-
15:28
-
15:17
-
15:10
-
15:08
-
15:08
-
15:06
-
15:00
-
15:00
-
14:53
-
14:50
-
14:43
-
14:33
-
14:19
-
14:03
-
13:59