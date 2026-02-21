Итальянец Симоне Деромедис выиграл золото Олимпийских игр — 2026 в дисциплине ски-кросс

Представитель Италии фристайлист Симоне Деромедис выиграл золото Олимпийских игр — 2026 в дисциплине ски-кросс. Второе место занял итальянец Федерико Томазони. Замкнул тройку лидеров Алекс Фива из Швейцарии.

Олимпийские игры — 2026. Фристайл. Ски-кросс:

Симоне Деромедис (Италия). Федерико Томазони (Италия). Алекс Фива (Швейцария).

Отметим, что Деромедис принёс Италии десятое золото на домашних Играх.

Олимпийские игры — 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо проходят с 6 по 22 февраля. В рамках Игр разыгрывается 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступают 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта. Российские спортсмены принимают участие в Олимпиаде-2026 в нейтральном статусе.