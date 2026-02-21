Скидки
Хоккей. За 3-е место
22:40 Мск
Главная Олимпиада 2026 Новости

Фристайл на Олимпиаде 2026, мужчины, ски-кросс: результаты

Итальянец Симоне Деромедис выиграл золото Олимпийских игр — 2026 в дисциплине ски-кросс
Комментарии

Представитель Италии фристайлист Симоне Деромедис выиграл золото Олимпийских игр — 2026 в дисциплине ски-кросс. Второе место занял итальянец Федерико Томазони. Замкнул тройку лидеров Алекс Фива из Швейцарии.

Олимпиада 2026. Фристайл
Мужчины. Ски-кросс. Большой финал
21 февраля 2026, суббота. 15:15 МСК
Окончено
1
Симоне Деромедис
Италия
2
Федерико Томазони
Италия
3
Алекс Фива
Швейцария

Олимпийские игры — 2026. Фристайл. Ски-кросс:

  1. Симоне Деромедис (Италия).
  2. Федерико Томазони (Италия).
  3. Алекс Фива (Швейцария).

Отметим, что Деромедис принёс Италии десятое золото на домашних Играх.

Олимпийские игры — 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо проходят с 6 по 22 февраля. В рамках Игр разыгрывается 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступают 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта. Российские спортсмены принимают участие в Олимпиаде-2026 в нейтральном статусе.

Календарь Олимпиады-2026
