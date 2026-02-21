Скидки
Олимпиада 2026

Савелий Коростелёв поздравил Клебо с исторической победой в марафоне на Олимпиаде-2026

Савелий Коростелёв поздравил Клебо с исторической победой в марафоне на Олимпиаде-2026
Комментарии

Российский лыжник Савелий Коростелёв поздравил норвежца Йоханнеса Клебо с победой в марафоне на Олимпийских играх — 2026 в Италии. Сам россиянин занял в этой гонке шестое место.

Золотая медаль в марафоне стала для Клебо шестой на Играх в Италии. Ранее ещё никому не удавалось выиграть столько золота на одной зимней Олимпиаде. Также для Йоханнеса это 11-е олимпийское золото в карьере.

Фото: скриншот из трансляции

Лыжные гонки. Олимпийские игры-2026. Вальтеллина, Италия
Мужчины. 50 км. Классический стиль. Масс-старт
21 февраля 2026, суббота. 13:00 МСК
Окончено
1
Йоханнес Хёсфлот Клебо
Норвегия
2:06:44.8
2
Мартин Лёвстрём Нюэнгет
Норвегия
+8.9
3
Эмиль Иверсен
Норвегия
+30.7

Лыжные гонки. Олимпиада-2026, Италия. Марафон, 50 км, классический стиль. Мужчины:

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 2:07.7,1.
2. Мартин Лёвстрём Нюэнгет (Норвегия) — отставание 17,5.
3. Эмиль Иверсен (Норвегия) +46,2.
4. Тео Шели (Франция) +2.37,4.
5. Савелий Коростелёв (Россия) +3,16.0.

