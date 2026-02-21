Дмитрий Губерниев: Коростелёв показал мировой уровень подготовки, Клебо — величайший

Российский комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на успех Йоханнеса Клебо после победы в марафоне на Олимпийских играх — 2026. Он стал одиннадцатикратным олимпийским чемпионом, выиграв все гонки на текущей Олимпиаде.

«Коростелёв показал мировой уровень подготовки. Я им восхищаюсь — молодец! В двух гонках быть четвёртым и пятым на Олимпиаде — это очень сильно, но, увы, недостаточно, чтобы бороться за медали. Хотя в одной гонке он боролся до самого конца. Для того норвежцы нас и отстраняли, чтобы так царствовать. Клебо — величайший, вопросов нет. С учётом проблем норвежской королевской семьи с файлами Эйпштейна Клебо может смело быть королём Норвегии», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.