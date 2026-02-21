Дмитрий Губерниев: Коростелёв показал мировой уровень подготовки, Клебо — величайший
Поделиться
Российский комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на успех Йоханнеса Клебо после победы в марафоне на Олимпийских играх — 2026. Он стал одиннадцатикратным олимпийским чемпионом, выиграв все гонки на текущей Олимпиаде.
Лыжные гонки. Олимпийские игры-2026. Вальтеллина, Италия
Мужчины. 50 км. Классический стиль. Масс-старт
21 февраля 2026, суббота. 13:00 МСК
Окончено
1
Йоханнес Хёсфлот Клебо
Норвегия
2:06:44.8
2
Мартин Лёвстрём Нюэнгет
Норвегия
+8.9
3
Эмиль Иверсен
Норвегия
+30.7
«Коростелёв показал мировой уровень подготовки. Я им восхищаюсь — молодец! В двух гонках быть четвёртым и пятым на Олимпиаде — это очень сильно, но, увы, недостаточно, чтобы бороться за медали. Хотя в одной гонке он боролся до самого конца. Для того норвежцы нас и отстраняли, чтобы так царствовать. Клебо — величайший, вопросов нет. С учётом проблем норвежской королевской семьи с файлами Эйпштейна Клебо может смело быть королём Норвегии», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Материалы по теме
Комментарии
- 21 февраля 2026
-
16:56
-
16:52
-
16:51
-
16:51
-
16:41
-
16:32
-
16:28
-
16:23
-
16:20
-
16:17
-
16:11
-
16:04
-
16:03
-
15:54
-
15:47
-
15:46
-
15:44
-
15:38
-
15:36
-
15:30
-
15:28
-
15:17
-
15:10
-
15:08
-
15:08
-
15:06
-
15:00
-
15:00
-
14:53
-
14:50
-
14:43
-
14:33
-
14:19
-
14:03
-
13:59