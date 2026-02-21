Скидки
Олимпиада 2026

Клебо сравнялся с Ирен Вюст по общему количеству медалей зимних Олимпиад

Клебо сравнялся с Ирен Вюст по общему количеству медалей зимних Олимпиад
Комментарии

Одиннадцатикратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо сравнялся с нидерландской конькобежкой Ирен Вюст по количеству завоёванных на зимних Олимпийских играх медалей. На счету обоих спортсменов по 13 олимпийских наград.

Большее количество медалей зимних Олимпиад принадлежит итальянской шорт-трекистке Арианне Фонтане, норвежскому биатлонисту Уле-Эйнару Бьорндалену (у обоих — 14) и норвежской лыжнице Марит Бьорген (15).

Также уникальным достижением стал факт завоевания лыжником шести золотых медалей из шести возможных на Олимпийских играх — 2026. Это стало абсолютным рекордом, так как ни одному спортсмену не удавалось завоевать шесть золотых медалей на одной зимней Олимпиаде.

🥇🥇🥇🥇🥇🥇 Клебо установил великий рекорд на Олимпиаде! Коростелёв — пятый
🥇🥇🥇🥇🥇🥇 Клебо установил великий рекорд на Олимпиаде! Коростелёв — пятый
