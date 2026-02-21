Губерниев: Клебо надо быть и королём Норвегии, учитывая проблемы в королевской семье

Российский комментатор Дмитрий Губерниев с юмором отреагировал на результаты мужского марафона в классическом стиле на Олимпийских играх — 2026 в Италии. Гонку выиграл норвежец Йоханнес Клебо, россиянин Савелий Коростелёв занял шестое место.

«Коростелёв молодец!!! Мировой уровень, но до медалей не хватило!!! Однако молодой Савелий ещё своё возьмет!!! Не сомневаюсь, а Клебо теперь величайший!!! Император!!! С учётом проблем в норвежской королевской семье – ему надо быть и королём Норвегии!!!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Золотая медаль в марафоне стала для Клебо шестой на Играх в Италии. Ранее ещё никому не удавалось выиграть столько золота на одной зимней Олимпиаде. Также для Йоханнеса это 11-е олимпийское золото в карьере.

Лыжные гонки. Олимпиада-2026, Италия. Марафон, 50 км, классический стиль. Мужчины:

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 2:07.7,1.

2. Мартин Лёвстрём Нюэнгет (Норвегия) — отставание 17,5.

3. Эмиль Иверсен (Норвегия) +46,2.

4. Тео Шели (Франция) +2.37,4.

5. Савелий Коростелёв (Россия) +3,16.0.