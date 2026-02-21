Савелий Коростелёв тремя словами описал участие в марафоне на Олимпиаде-2026
Российский лыжник Савелий Коростелёв прокомментировал пятое место в марафоне на 50 км классическим стилем на Олимпийских играх — 2026 в Италии. Он отстал от лидера на 3.16,0. Победу в гонке одержал норвежский лыжник Йоханнес Клебо, который стал 11-кратным олимпийским чемпионом.
Лыжные гонки. Олимпийские игры-2026. Вальтеллина, Италия
Мужчины. 50 км. Классический стиль. Масс-старт
21 февраля 2026, суббота. 13:00 МСК
Окончено
1
Йоханнес Хёсфлот Клебо
Норвегия
2:06:44.8
2
Мартин Лёвстрём Нюэнгет
Норвегия
+8.9
3
Эмиль Иверсен
Норвегия
+30.7
– Как бы вы описали эту гонку?
– Я просто умер. Вот этими тремя словами.
– Насколько это было сложно?
– Слишком сложно. Думаю, самая сложная гонка в жизни. Не помню, чтобы я когда-то просто пешком шёл на финиш, — сказал Коростелёв в интервью NRK.
Второе место в марафоне занял представитель Норвегии Мартин Лёвстрём Нюэнгет. Замкнул тройку лидеров норвежец Эмиль Иверсен.
