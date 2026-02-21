Савелий Коростелёв тремя словами описал участие в марафоне на Олимпиаде-2026

Российский лыжник Савелий Коростелёв прокомментировал пятое место в марафоне на 50 км классическим стилем на Олимпийских играх — 2026 в Италии. Он отстал от лидера на 3.16,0. Победу в гонке одержал норвежский лыжник Йоханнес Клебо, который стал 11-кратным олимпийским чемпионом.

– Как бы вы описали эту гонку?

– Я просто умер. Вот этими тремя словами.

– Насколько это было сложно?

– Слишком сложно. Думаю, самая сложная гонка в жизни. Не помню, чтобы я когда-то просто пешком шёл на финиш, — сказал Коростелёв в интервью NRK.

Второе место в марафоне занял представитель Норвегии Мартин Лёвстрём Нюэнгет. Замкнул тройку лидеров норвежец Эмиль Иверсен.