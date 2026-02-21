Как вы относитесь к рекордам Йоханнеса Клебо?

15-кратный чемпион мира норвежский лыжник Йоханнес Клебо выиграл марафон на 50 км в классическом стиле на Олимпийских играх – 2026 в Италии. Эта медаль стала для Клебо шестой на Играх в Италии. Ранее ещё никому не удавалось выиграть столько золота на одной зимней Олимпиаде. Также для Йоханнеса это 11-е олимпийское золото в карьере.
В связи с этим «Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: «Как вы относитесь к «вечным» рекордам Клебо?»
Лыжные гонки. Олимпиада-2026, Италия. Марафон, 50 км, классический стиль. Мужчины:
1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 2:07.7,1.
2. Мартин Лёвстрём Нюэнгет (Норвегия) — отставание 17,5.
3. Эмиль Иверсен (Норвегия) +46,2.
4. Тео Шели (Франция) +2.37,4.
5. Савелий Коростелёв (Россия) +3,16.0.
6. Эндрю Масгрэйв (Великобритания) +3.36,4.
