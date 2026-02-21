«У меня просто нет слов». Клебо — о победе в марафоне на Олимпийских играх — 2026
Поделиться
Норвежский лыжник Йоханнес Клебо прокомментировал свою победу в олимпийском мужском марафоне дистанцией 50 км, после которой стал 11-кратным олимпийским чемпионом.
Лыжные гонки. Олимпийские игры-2026. Вальтеллина, Италия
Мужчины. 50 км. Классический стиль. Масс-старт
21 февраля 2026, суббота. 13:00 МСК
Окончено
1
Йоханнес Хёсфлот Клебо
Норвегия
2:06:44.8
2
Мартин Лёвстрём Нюэнгет
Норвегия
+8.9
3
Эмиль Иверсен
Норвегия
+30.7
– У меня просто нет слов. Это был невероятный день. То, что мне позволили сделать это таким образом в конце, несмотря на то что сегодня был тяжёлый день… Мне кажется, всё пролетело невероятно быстро… Сейчас я так устал, даже не знаю, что и думать. Я чувствую себя не собой.
– Расскажите о своих чувствах, когда вы пересекли финишную черту?
– Эмоции переполняют. Конечно, невероятно счастлив, что мне это удалось. Не думал, что можно повторить то, что произошло в Тронхейме. Не знаю, что сказать. Я просто невероятно счастлив, — приводит слова Клебо NRK.
Материалы по теме
Комментарии
- 21 февраля 2026
-
16:56
-
16:52
-
16:51
-
16:51
-
16:41
-
16:32
-
16:28
-
16:23
-
16:20
-
16:17
-
16:11
-
16:04
-
16:03
-
15:54
-
15:47
-
15:46
-
15:44
-
15:38
-
15:36
-
15:30
-
15:28
-
15:17
-
15:10
-
15:08
-
15:08
-
15:06
-
15:00
-
15:00
-
14:53
-
14:50
-
14:43
-
14:33
-
14:19
-
14:03
-
13:59