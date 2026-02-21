Скидки
Олимпиада 2026

«У меня просто нет слов». Клебо — о победе в марафоне на Олимпийских играх — 2026

«У меня просто нет слов». Клебо — о победе в марафоне на Олимпийских играх — 2026
Комментарии

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо прокомментировал свою победу в олимпийском мужском марафоне дистанцией 50 км, после которой стал 11-кратным олимпийским чемпионом.

Лыжные гонки. Олимпийские игры-2026. Вальтеллина, Италия
Мужчины. 50 км. Классический стиль. Масс-старт
21 февраля 2026, суббота. 13:00 МСК
Окончено
1
Йоханнес Хёсфлот Клебо
Норвегия
2:06:44.8
2
Мартин Лёвстрём Нюэнгет
Норвегия
+8.9
3
Эмиль Иверсен
Норвегия
+30.7

– У меня просто нет слов. Это был невероятный день. То, что мне позволили сделать это таким образом в конце, несмотря на то что сегодня был тяжёлый день… Мне кажется, всё пролетело невероятно быстро… Сейчас я так устал, даже не знаю, что и думать. Я чувствую себя не собой.

– Расскажите о своих чувствах, когда вы пересекли финишную черту?
– Эмоции переполняют. Конечно, невероятно счастлив, что мне это удалось. Не думал, что можно повторить то, что произошло в Тронхейме. Не знаю, что сказать. Я просто невероятно счастлив, — приводит слова Клебо NRK.

