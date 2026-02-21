«У меня просто нет слов». Клебо — о победе в марафоне на Олимпийских играх — 2026

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо прокомментировал свою победу в олимпийском мужском марафоне дистанцией 50 км, после которой стал 11-кратным олимпийским чемпионом.

– У меня просто нет слов. Это был невероятный день. То, что мне позволили сделать это таким образом в конце, несмотря на то что сегодня был тяжёлый день… Мне кажется, всё пролетело невероятно быстро… Сейчас я так устал, даже не знаю, что и думать. Я чувствую себя не собой.

– Расскажите о своих чувствах, когда вы пересекли финишную черту?

– Эмоции переполняют. Конечно, невероятно счастлив, что мне это удалось. Не думал, что можно повторить то, что произошло в Тронхейме. Не знаю, что сказать. Я просто невероятно счастлив, — приводит слова Клебо NRK.