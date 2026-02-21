Скидки
Хоккей. За 3-е место
22:40 Мск
Олимпиада 2026

Савелий Коростелёв признался, что хотел сойти с марафона на 50 км на Олимпиаде-2026

Комментарии

Российский лыжник Савелий Коростелёв признался, что хотел сойти с дистанции в марафоне на 50 км классическим стилем на Олимпийских играх — 2026 в Италии. Он отстал от лидера на 3.16,0. Победу в гонке одержал норвежский лыжник Йоханнес Клебо, который стал 11-кратным олимпийским чемпионом.

Лыжные гонки. Олимпийские игры-2026. Вальтеллина, Италия
Мужчины. 50 км. Классический стиль. Масс-старт
21 февраля 2026, суббота. 13:00 МСК
Окончено
1
Йоханнес Хёсфлот Клебо
Норвегия
2:06:44.8
2
Мартин Лёвстрём Нюэнгет
Норвегия
+8.9
3
Эмиль Иверсен
Норвегия
+30.7

– Трудно было бороться с самим собой на дистанции?
– На третьем круге я хотел сделать то же, что Амундсен и Нисканен.

– Но вы этого не сделали и закончили пятым.
– Мне без разницы: четвёртый, пятый. Первая тройка была очень далеко, поэтому я просто дошёл до финиша, — сказал Коростелёв в интервью NRK.

Трёхкратный олимпийский чемпион, чемпион мира финский лыжник Ийво Нисканен и чемпион мира норвежский лыжник Харальд Эстберг Амундсен сошли с текущего мужского марафона на 50 км классическим стилем на Олимпийских играх — 2026. Спортсмены остановились на отсечке 15 км.

Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

