Савелий Коростелёв признался, что хотел сойти с марафона на 50 км на Олимпиаде-2026

Российский лыжник Савелий Коростелёв признался, что хотел сойти с дистанции в марафоне на 50 км классическим стилем на Олимпийских играх — 2026 в Италии. Он отстал от лидера на 3.16,0. Победу в гонке одержал норвежский лыжник Йоханнес Клебо, который стал 11-кратным олимпийским чемпионом.
– Трудно было бороться с самим собой на дистанции?
– На третьем круге я хотел сделать то же, что Амундсен и Нисканен.
– Но вы этого не сделали и закончили пятым.
– Мне без разницы: четвёртый, пятый. Первая тройка была очень далеко, поэтому я просто дошёл до финиша, — сказал Коростелёв в интервью NRK.
Трёхкратный олимпийский чемпион, чемпион мира финский лыжник Ийво Нисканен и чемпион мира норвежский лыжник Харальд Эстберг Амундсен сошли с текущего мужского марафона на 50 км классическим стилем на Олимпийских играх — 2026. Спортсмены остановились на отсечке 15 км.
