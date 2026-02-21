Клебо стал пятым спортсменом в истории, выигравшим шесть золотых наград на одной Олимпиаде

15-кратный чемпион мира норвежский лыжник Йоханнес Клебо стал пятым спортсменом в истории, которому удалось выиграть шесть медалей на одной Олимпиаде.

На Олимпийских играх — 2026 в Италии Клебо выиграл личный и командный спринты, гонку с раздельным стартом на 10 км свободным стилем, марафон классическим стилем, эстафету и скиатлон.

Ранее завоевать шесть медалей на одной Олимпиаде (учитываются и зимние, и летние) удавалось лишь американскому пловцу Майклу Фелпсу (он сделал это дважды), американскому пловцу Марку Спитцу, советскому гимнасту Виталию Щербо и немецкой пловчихе Кристин Отто.

Важно отметить, что на зимних Играх подобное достижение до Клебо не покорялось ни одному спортсмену.