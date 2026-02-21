Йоханнес Клебо впервые в карьере выиграл олимпийский марафон

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо впервые в своей карьере выиграл марафон дистанцией 50 км на Олимпийских играх. Победа в последней гонке сделала спортсмена 11-кратным олимпийским чемпионом.

Также это стало третьей победой для Клебо в дистанционной гонке на Олимпиаде.

На Играх в Пекине в 2022 году, где лыжник выиграл две золотые награды, Клебо был вынужден сойти с марафона перед отметкой 20 км, не завершив его.

Также уникальным достижением стал факт завоевания лыжником шести золотых медалей из шести возможных на Олимпийских играх — 2026. Это стало абсолютным рекордом, так как ни одному спортсмену не удавалось завоевать шесть золотых медалей на одной зимней Олимпиаде.