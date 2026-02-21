«Да ну нафиг!» Коростелёв удивился решению норвежцев не менять лыжи во время марафона

Российский лыжник Савелий Коростелёв удивился решению норвежских лыжников отказаться от смены лыж в марафоне на 50 км классическим стилем на Олимпийских играх — 2026 в Италии. Коростелёв занял пятое место, отстав от лидера на 3.16,0. Победу в гонке одержал норвежский лыжник Йоханнес Клебо, который стал 11-кратным олимпийским чемпионом.

– Лыжи намного хуже работали, да?

– Да, очень тяжёлая сегодня погода для сервиса. Может быть, завтра Дашке будет попроще, но сегодня было ужасно.

– Знаешь, что норвежцы вообще не поменяли лыжи?

– Да ну нафиг! Они не поменяли лыжи? Проверьте их на фтор, пожалуйста. 50 километров… — сказал Коростелёв в эфире Okko.