Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Хоккей. За 3-е место
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:40 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

«Да ну нафиг!» Коростелёв удивился решению норвежцев не менять лыжи во время марафона

«Да ну нафиг!» Коростелёв удивился решению норвежцев не менять лыжи во время марафона
Комментарии

Российский лыжник Савелий Коростелёв удивился решению норвежских лыжников отказаться от смены лыж в марафоне на 50 км классическим стилем на Олимпийских играх — 2026 в Италии. Коростелёв занял пятое место, отстав от лидера на 3.16,0. Победу в гонке одержал норвежский лыжник Йоханнес Клебо, который стал 11-кратным олимпийским чемпионом.

Лыжные гонки. Олимпийские игры-2026. Вальтеллина, Италия
Мужчины. 50 км. Классический стиль. Масс-старт
21 февраля 2026, суббота. 13:00 МСК
Окончено
1
Йоханнес Хёсфлот Клебо
Норвегия
2:06:44.8
2
Мартин Лёвстрём Нюэнгет
Норвегия
+8.9
3
Эмиль Иверсен
Норвегия
+30.7

– Лыжи намного хуже работали, да?
– Да, очень тяжёлая сегодня погода для сервиса. Может быть, завтра Дашке будет попроще, но сегодня было ужасно.

– Знаешь, что норвежцы вообще не поменяли лыжи?
– Да ну нафиг! Они не поменяли лыжи? Проверьте их на фтор, пожалуйста. 50 километров… — сказал Коростелёв в эфире Okko.

Материалы по теме
Коростелёв — наш герой Олимпиады! Но норвежцы опять оставили его без медали
Коростелёв — наш герой Олимпиады! Но норвежцы опять оставили его без медали
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android