«Дорогой мой друг, всё впереди». Легков — после пятого места Коростелёва в марафоне на ОИ

Олимпийский чемпион 2014 года в марафоне лыжник Александр Легков поддержал российского лыжника Савелия Коростелёва, занявшего пятое место в олимпийском мужском марафоне дистанцией 50 км.

«Дорогой мой друг, всё впереди. Победы придут. Ты точно станешь олимпийским чемпионом. Восхищаюсь тобой», — написал Легков у себя в телеграм-канале, опубликовав совместное с Коростелёвым фото.

Гонку выиграл норвежец Йоханнес Клебо, которому эта победа принесла титул 11-кратного олимпийского чемпиона. Он стал первым спортсменом, выигравшим на одной зимней Олимпиаде шесть золотых наград.

Олимпийские игры — 2026 в Италии завершатся в воскресенье, 22 февраля.