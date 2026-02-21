Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Хоккей. За 3-е место
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:40 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

«Дорогой мой друг, всё впереди». Легков — после пятого места Коростелёва в марафоне на ОИ

«Дорогой мой друг, всё впереди». Легков — после пятого места Коростелёва в марафоне на ОИ
Комментарии

Олимпийский чемпион 2014 года в марафоне лыжник Александр Легков поддержал российского лыжника Савелия Коростелёва, занявшего пятое место в олимпийском мужском марафоне дистанцией 50 км.

Лыжные гонки. Олимпийские игры-2026. Вальтеллина, Италия
Мужчины. 50 км. Классический стиль. Масс-старт
21 февраля 2026, суббота. 13:00 МСК
Окончено
1
Йоханнес Хёсфлот Клебо
Норвегия
2:06:44.8
2
Мартин Лёвстрём Нюэнгет
Норвегия
+8.9
3
Эмиль Иверсен
Норвегия
+30.7

«Дорогой мой друг, всё впереди. Победы придут. Ты точно станешь олимпийским чемпионом. Восхищаюсь тобой», — написал Легков у себя в телеграм-канале, опубликовав совместное с Коростелёвым фото.

Гонку выиграл норвежец Йоханнес Клебо, которому эта победа принесла титул 11-кратного олимпийского чемпиона. Он стал первым спортсменом, выигравшим на одной зимней Олимпиаде шесть золотых наград.

Олимпийские игры — 2026 в Италии завершатся в воскресенье, 22 февраля.

Материалы по теме
Клебо легко забрал пятое золото Олимпиады-2026. Сумасшедший результат норвежца!
Клебо легко забрал пятое золото Олимпиады-2026. Сумасшедший результат норвежца!
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android