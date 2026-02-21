«Дорогой мой друг, всё впереди». Легков — после пятого места Коростелёва в марафоне на ОИ
Поделиться
Олимпийский чемпион 2014 года в марафоне лыжник Александр Легков поддержал российского лыжника Савелия Коростелёва, занявшего пятое место в олимпийском мужском марафоне дистанцией 50 км.
Лыжные гонки. Олимпийские игры-2026. Вальтеллина, Италия
Мужчины. 50 км. Классический стиль. Масс-старт
21 февраля 2026, суббота. 13:00 МСК
Окончено
1
Йоханнес Хёсфлот Клебо
Норвегия
2:06:44.8
2
Мартин Лёвстрём Нюэнгет
Норвегия
+8.9
3
Эмиль Иверсен
Норвегия
+30.7
«Дорогой мой друг, всё впереди. Победы придут. Ты точно станешь олимпийским чемпионом. Восхищаюсь тобой», — написал Легков у себя в телеграм-канале, опубликовав совместное с Коростелёвым фото.
Гонку выиграл норвежец Йоханнес Клебо, которому эта победа принесла титул 11-кратного олимпийского чемпиона. Он стал первым спортсменом, выигравшим на одной зимней Олимпиаде шесть золотых наград.
Олимпийские игры — 2026 в Италии завершатся в воскресенье, 22 февраля.
Комментарии
- 21 февраля 2026
-
16:56
-
16:52
-
16:51
-
16:51
-
16:41
-
16:32
-
16:28
-
16:23
-
16:20
-
16:17
-
16:11
-
16:04
-
16:03
-
15:54
-
15:47
-
15:46
-
15:44
-
15:38
-
15:36
-
15:30
-
15:28
-
15:17
-
15:10
-
15:08
-
15:08
-
15:06
-
15:00
-
15:00
-
14:53
-
14:50
-
14:43
-
14:33
-
14:19
-
14:03
-
13:59