Франция выиграла смешанную эстафету в ски-альпинизме на Олимпиаде-2026

Хоккей. За 3-е место
22:40 Мск
Ски-альпинизм на Олимпиаде 2026, микст, смешанная эстафета: результаты

Комментарии

Представители сборной Франции Эмили Арроп и Тибо Ансельме выиграли золото Олимпийских игр — 2026 в ски-альпинизме. Они преодолели дистанцию за 26.57,44. Второе место заняли швейцарцы Марианна Фаттон и Йон Кистлер. Замкнули тройку испанцы Ана Алонсо Родригес и Ориоль Кардона Колль.

Олимпиада 2026. Ски-альпинизм
Смешанная эстафета
21 февраля 2026, суббота. 15:30 МСК
Окончено
1
Франция
2
Швейцария
3
Испания

Ски-альпинизм, Смешанная эстафета, результат:

1. Франция (Эмили Арроп/Тибо Ансельме) – 26.57,44.

2. Швейцария (Марианна Фаттон/Йон Кистлер) – 27.09,30.

3. Испания (Ана Алонсо Родригес/Ориоль Кардона Колль) – 27.23,94.

Олимпийские игры — 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо проходят с 6 по 22 февраля. В рамках Игр разыгрывается 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступают 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта. Российские спортсмены принимают участие в Олимпиаде-2026 в нейтральном статусе.

