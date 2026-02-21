Скидки
Хоккей. За 3-е место
22:40 Мск
Олимпиада 2026

«Сегодня не тот день». Коростелёв — после пятого места в марафоне на Олимпиаде-2026

Комментарии

Российский лыжник Савелий Коростелёв, занявший пятое место на Олимпийских играх — 2026, прокомментировал свой результат.

Лыжные гонки. Олимпийские игры-2026. Вальтеллина, Италия
Мужчины. 50 км. Классический стиль. Масс-старт
21 февраля 2026, суббота. 13:00 МСК
Окончено
1
Йоханнес Хёсфлот Клебо
Норвегия
2:06:44.8
2
Мартин Лёвстрём Нюэнгет
Норвегия
+8.9
3
Эмиль Иверсен
Норвегия
+30.7

– На каком километре понял, что темп слишком высокий для марафона?
– На первом круге. Ребята стали неожиданно для меня натягивать так, что уже ко второму кругу у нас группа рассыпалась. Я пытался держаться до последнего, но, к сожалению, сегодня не тот день.

– Знал, что Нисканен и Амундсен сошли?
– Да. Хотел сделать то же самое после третьего круга.

– Что было на четвёртом круге, когда словил кризис?
– Я понял, что к ним точно уже не приближаюсь, шёл доезжать. И как-то мне было без разницы — четвёртый буду или пятый. Так что в последний подъём просто зашёл пешком.

– Получилось ли насладиться этой олимпийской атмосферой за последний подъём?
– Только на финишной прямой чуть-чуть, но я был близок к тому, чтобы у меня потемнело в глазах.

– Ощутил ли ты атмосферу праздника на Олимпийских играх?
– Сегодня буду ощущать. И завтра. До этого — нет, – сказал Коростелёв в эфире Okko.

