«Сегодня не тот день». Коростелёв — после пятого места в марафоне на Олимпиаде-2026

Российский лыжник Савелий Коростелёв, занявший пятое место на Олимпийских играх — 2026, прокомментировал свой результат.

– На каком километре понял, что темп слишком высокий для марафона?

– На первом круге. Ребята стали неожиданно для меня натягивать так, что уже ко второму кругу у нас группа рассыпалась. Я пытался держаться до последнего, но, к сожалению, сегодня не тот день.

– Знал, что Нисканен и Амундсен сошли?

– Да. Хотел сделать то же самое после третьего круга.

– Что было на четвёртом круге, когда словил кризис?

– Я понял, что к ним точно уже не приближаюсь, шёл доезжать. И как-то мне было без разницы — четвёртый буду или пятый. Так что в последний подъём просто зашёл пешком.

– Получилось ли насладиться этой олимпийской атмосферой за последний подъём?

– Только на финишной прямой чуть-чуть, но я был близок к тому, чтобы у меня потемнело в глазах.

– Ощутил ли ты атмосферу праздника на Олимпийских играх?

– Сегодня буду ощущать. И завтра. До этого — нет, – сказал Коростелёв в эфире Okko.