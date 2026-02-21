Осеан Мишлон выиграла масс-старт на Олимпиаде-2026, Жулия Симон — вторая

Французская биатлонистка Осеан Мишлон стала победительницей женского масс-старта на Олимпийских играх — 2026. Она преодолела дистанцию за 37 минут 18,1 секунды и допустила два промаха за всю гонку.
Второй финишировала соотечественница Мишлон, Жулия Симон, отставшая от победительницы на 6,6 секунды и допустившая один промах за четыре огневых рубежа. Тройку призёров замкнула чешская спортсменка Тереза Воборникова — её отставание составило 7,4 секунды также с единственным промахом.
Биатлон. Олимпийские игры — 2026. Женщины, масс-старт 12,5 км.
1. Осеан Мишлон (Франция) — 37.18,1 (два промаха).
2. Жулия Симон (Франция) — отставание 6,6 секунды (1).
3. Тереза Воборникова (Чехия) +7,4 (1).
4. Анна Магнуссон (Швеция) +26,6 (0).
5. Доротея Вирер (Италия) +30,0 (2).
6. Эльвира Эберг (Швеция) +31,9 (1).
- 21 февраля 2026
-
18:27
-
18:24
-
18:21
-
18:13
-
18:00
-
18:00
-
17:55
-
17:43
-
17:33
-
17:27
-
17:20
-
17:18
-
17:13
-
17:06
-
16:56
-
16:52
-
16:51
-
16:51
-
16:41
-
16:32
-
16:28
-
16:23
-
16:20
-
16:17
-
16:11
-
16:04
-
16:03
-
15:54
-
15:47
-
15:46
-
15:44
-
15:38
-
15:36
-
15:30
-
15:28