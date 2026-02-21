Осеан Мишлон выиграла масс-старт на Олимпиаде-2026, Жулия Симон — вторая

Французская биатлонистка Осеан Мишлон стала победительницей женского масс-старта на Олимпийских играх — 2026. Она преодолела дистанцию за 37 минут 18,1 секунды и допустила два промаха за всю гонку.

Второй финишировала соотечественница Мишлон, Жулия Симон, отставшая от победительницы на 6,6 секунды и допустившая один промах за четыре огневых рубежа. Тройку призёров замкнула чешская спортсменка Тереза Воборникова — её отставание составило 7,4 секунды также с единственным промахом.

Биатлон. Олимпийские игры — 2026. Женщины, масс-старт 12,5 км.

1. Осеан Мишлон (Франция) — 37.18,1 (два промаха).

2. Жулия Симон (Франция) — отставание 6,6 секунды (1).

3. Тереза Воборникова (Чехия) +7,4 (1).

4. Анна Магнуссон (Швеция) +26,6 (0).

5. Доротея Вирер (Италия) +30,0 (2).

6. Эльвира Эберг (Швеция) +31,9 (1).