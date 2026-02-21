Максим Вылегжанин: Коростелёв боролся на Олимпиаде, но не хватило опыта и подготовки

Трёхкратный серебряный призёр Олимпийских игр — 2014 по лыжным гонкам Максим Вылегжанин прокомментировал выступление российского лыжника Савелия Коростелёва в гонке на 50 км на Олимпийских играх – 2026 в Италии. Коростелёв занял пятое место в итоговом протоколе, золото завоевал норвежец Йоханнес Клебо.
«Савелий боролся. Норвежцы задали хороший темп, но Савелий стал последним, кто не смог удержаться в этом темпе. Долгую часть он шёл четвёртым. Не хватило опыта, подготовки и знаний. Было видно, что он боролся. Не выдержал темп норвежцев, но потом немного отдохнул и пошёл своим темпом. В средней части дистанции было видно, что он пошёл темпом норвежцев. Нельзя сказать, что всё плохо. Хороший результат и опыт», — сказал Вылегжанин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
