Хоккей. За 3-е место
22:40 Мск
Главная Олимпиада 2026 Новости

Максим Вылегжанин: Коростелёв боролся на Олимпиаде, но не хватило опыта и подготовки
Трёхкратный серебряный призёр Олимпийских игр — 2014 по лыжным гонкам Максим Вылегжанин прокомментировал выступление российского лыжника Савелия Коростелёва в гонке на 50 км на Олимпийских играх – 2026 в Италии. Коростелёв занял пятое место в итоговом протоколе, золото завоевал норвежец Йоханнес Клебо.

Лыжные гонки. Олимпийские игры-2026. Вальтеллина, Италия
Мужчины. 50 км. Классический стиль. Масс-старт
21 февраля 2026, суббота. 13:00 МСК
Окончено
1
Йоханнес Хёсфлот Клебо
Норвегия
2:06:44.8
2
Мартин Лёвстрём Нюэнгет
Норвегия
+8.9
3
Эмиль Иверсен
Норвегия
+30.7

«Савелий боролся. Норвежцы задали хороший темп, но Савелий стал последним, кто не смог удержаться в этом темпе. Долгую часть он шёл четвёртым. Не хватило опыта, подготовки и знаний. Было видно, что он боролся. Не выдержал темп норвежцев, но потом немного отдохнул и пошёл своим темпом. В средней части дистанции было видно, что он пошёл темпом норвежцев. Нельзя сказать, что всё плохо. Хороший результат и опыт», — сказал Вылегжанин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

