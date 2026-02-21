Скидки
Олимпиада 2026

«Большунов не помешал бы ему». Коростелёв — о рекорде Клебо на Олимпиаде-2026

«Большунов не помешал бы ему». Коростелёв — о рекорде Клебо на Олимпиаде-2026
Комментарии

Российский лыжник Савелий Коростелёв признался, что считает норвежца Йоханнеса Клебо величайшим лыжником в истории, а также высказался о комментариях Александра Большунова по поводу уровня лыжных гонок на Олимпиаде-2026 в Италии. Йоханнес Клебо выиграл шесть из шести гонок на ОИ-2026.

— Клебо — величайший в истории?
— Конечно.

— Александр Большунов сказал, что здесь цирк: «Приезжай — и забирай медали».
— Пусть приезжает.

— А Клебо говорил, что хочет взять реванш за Пекин. Насколько такой реванш объективен?
— Не знаю. Интересное заявление. Но можно сказать, он его взял. Шесть из шести. Нет, Большунов в его нынешнем состоянии не помешал бы ему.

— Есть ощущение, что в эстафете мы могли бы…
— Это было бы тяжело. Нас не было четыре года. Это было бы за гранью фантастики, — приводит слова Коростелёва Sports.ru.

