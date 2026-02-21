Скидки
Главная Олимпиада 2026 Новости

Вылегжанин: в борьбе с Большуновым на Олимпиаде было бы понятно, величайший Клебо или нет

Комментарии

Трёхкратный серебряный призёр Олимпийских игр — 2014 по лыжным гонкам Максим Вылегжанин высказался о результатах норвежского лыжника Йоханнеса Клебо на Олимпийских играх — 2026 в Италии, отметив отсутствие одного из его главных конкурентов на лыжне россиянина Александра Большунова. Клебо завоевал шесть золотых медалей из шести возможных на Олимпиаде-2026.

«Результат Клебо очень хороший. Видно, что он хорошо подвёл себя к Олимпиаде. По марафону было видно, что он шёл с запасом и оставлял силы на финишный рывок. Мог бы и пораньше уехать. Всё равно, смотря Олимпиаду, понимаешь, что нет нашей команды, нет Александра Большунова. С одной стороны, да, классно, что Клебо выиграл у соотечественников и французов. Однако есть доля горчинки. Хотелось бы видеть борьбу Большунова и Клебо — в этой борьбе было бы понятно, величайший он или нет. Однако сборной России нет, поэтому для Клебо есть поблажка», — сказал Вылегжанин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Российские спортсмены принимают участие в Олимпиаде-2026 в нейтральном статусе. Трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам российский лыжник Александр Большунов не участвовал в Олимпийских играх – 2026 из-за отсутствия нейтрального статуса.

