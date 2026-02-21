Скидки
Олимпиада 2026

T-Private подарит российским спортсменам-олимпийцам золотые слитки

T-Private, сервис для состоятельных клиентов «Т-Банка», подарит российским спортсменам золото и подключение к их сервису после завершения Олимпийских игр 2026 года. Все 13 российских атлетов, которые участвовали в зимней Олимпиаде в Италии, получат золотые слитки.

В сервисе подтвердили, что свяжутся со всеми российскими участниками соревнований и их представителями для получения подарка. Инициатива охватывает всех спортсменов как знак признания их профессионального уровня и вклада в представление страны на международной арене. В сервисе отметили, что спортсмены прошли через атмосферу давления, максимально тяжёлые условия и показали высокое мастерство.

Ранее российский ски-альпинист Никита Филиппов рассказал, что организаторы Олимпиады не подарили нейтральным спортсменам эксклюзивные телефоны, предназначенные для всех участников Игр.

