Савелий Коростелёв опубликовал пост в соцсетях после пятого места в марафоне на ОИ-2026

Российский лыжник Савелий Коростелёв разместил пост на личной странице в социальных сетях после марафона на дистанции 50 км классическим стилем на Олимпийских играх — 2026 в Италии. В гонке спортсмен занял пятое место.

«Надо потренироваться», — написал Коростелёв в своём телеграм-канале.

Победу в марафоне одержал норвежский лыжник Йоханнес Клебо, который стал 11-кратным олимпийским чемпионом. Коростелёв отстал от победителя на 3.38,3. Клебо добился исторического рекорда, выиграв шесть из шести гонок в рамках одних Олимпийских игр.

Лучшим результатом Коростелёва на Олимпиаде-2026 стало четвёртое место в скиатлоне на 20 км.