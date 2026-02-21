Скидки
Хоккей. За 3-е место
22:40 Мск
Савелий Коростелёв опубликовал пост в соцсетях после пятого места в марафоне на ОИ-2026

Комментарии

Российский лыжник Савелий Коростелёв разместил пост на личной странице в социальных сетях после марафона на дистанции 50 км классическим стилем на Олимпийских играх — 2026 в Италии. В гонке спортсмен занял пятое место.

Лыжные гонки. Олимпийские игры-2026. Вальтеллина, Италия
Мужчины. 50 км. Классический стиль. Масс-старт
21 февраля 2026, суббота. 13:00 МСК
Окончено
1
Йоханнес Хёсфлот Клебо
Норвегия
2:06:44.8
2
Мартин Лёвстрём Нюэнгет
Норвегия
+8.9
3
Эмиль Иверсен
Норвегия
+30.7

«Надо потренироваться», — написал Коростелёв в своём телеграм-канале.

Победу в марафоне одержал норвежский лыжник Йоханнес Клебо, который стал 11-кратным олимпийским чемпионом. Коростелёв отстал от победителя на 3.38,3. Клебо добился исторического рекорда, выиграв шесть из шести гонок в рамках одних Олимпийских игр.

Лучшим результатом Коростелёва на Олимпиаде-2026 стало четвёртое место в скиатлоне на 20 км.

